الحوثي: أمريكا تراهن على الحروب بالوكالة عبر عملائها

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، خلال مسيرة دعت إليها الجماعة في العاصمة صنعاء وأربع محافظات خاضعة لسيطرتها بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء المصادف العاشر من شهر محرم من كل عام.

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وقال الحوثي: "أمتنا اليوم في تقدم واضح، وبات جلياً الهزيمة الأمريكية كما حدث مؤخراً في أفغانستان".

وأضاف: "أمريكا تراهن على الحروب بالوكالة عبر عملائها، وننصح النظامين السعودي والإماراتي ومن معهما بالكف عن الاستهداف لأمتنا، ونقول لهم إن عاقبتكم الخذلان والخسران".

وأكد زعيم "أنصار الله"، "التصدي للعدوان (في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن) والتمسك بحق الشعب اليمني بالحرية والاستقلال".

واعتبر أن "الحق مع الشعب اليمني في التصدي للعدوان الأمريكي السعودي الذي لا مشروعية له وارتكب أبشع الجرائم"، مضيفاً بأن "عواقب التمسك بالحق والثبات عليه هي تحقق الوعد الإلهي بالنصر".

وقال إن "الوقوف مع العدوان على اليمن أو تبريره أو الصمت عن إدانة جرائمه وحصاره باطل".

وجدد الحوثي وقوف جماعته مع القضية الفلسطينية، بالقول: "الحق في نصرة الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته وطرد الصهاينة.. ونؤكد ثبات مواقفنا وحسم خياراتنا إلى جانب الحق وفي المقدمة الوقوف مع الشعب الفلسطيني".

وبرر زعيم "أنصار الله" إحياء جماعته يوم عاشوراء وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين حفيد النبي محمد، في معركة كربلاء بالعاشر من محرم سنة 61 هـ أمام جيش ثاني الخلفاء الأمويين يزيد بن معاوية، بالقول: "إحياؤنا لذكرى عاشوراء هو تعبير عن الولاء لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وموقفه الحق، الذي نهض في مرحلة حساسة وفي منعطف تاريخي له أهميته في مستقبل الأمة".

ورأى الحوثي "وجود تشابه بين الموروث الجاهلي الذي حمله طغاة بني أمية وبين الطغيان المعاصر الذي على رأسه أمريكا وإسرائيل وأتباعهما"، على حد تعبيره.