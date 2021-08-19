شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن البدء فى تشكيل مفوضية الانتخابات وصياغة الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دولة السودان عن البدء فى تشكيل مفوضية الانتخابات وصياغة الدستور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، تسلم النائب العام المكلف فى السودان مبارك محمود عثمان، نتائج التحقيق فى 4 دعاوى متعلقة برموز النظام السابق، وذلك من نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه تمهيدًا لإحالتها للمحاكم المختصة.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن المتهمين فى القضايا، من بينهم زوجة الرئيس المخلوع وداد بابكر، ووالى الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ووزير التخطيط بولاية الخرطوم الأسبق عبد الباقى عبد الفضيل، ومسئول الإيرادات بالقصر الجمهورى الأسبق أحمد محمد حسن.

وتواجه زوجة الرئيس المخلوع تهمًا تتعلق بتجاوزات وتملك أراض سكنية وعقارات، كما يواجه بقية المتهمين تهما بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه، والقانون الجنائي، وقوانين غسل الأموال وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، تتعلق بفساد مالى وتجاوزات إبان توليهم مناصبهم فى العهد البائد.