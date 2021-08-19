لاستخدامه ضد دلتا.. باحثون روس يعدِّلون لقاح "سبوتنيك"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال باحثون روس إنهم قاموا بتعديل لقاح فيروس "سبوتنيك في" المضاد لكورونا، والذي بدأ التطعيم به منذ أكثر من عام، لاستخدامه ضد الطفرة دلتا المتحورة من الفيروس، وهي أشد عدوى وأسرع انتشاراً.



وقال رئيس معهد جاماليا، ألكسندر جينزبرج، لوكالة أنباء "انترفاكس" الروسية اليوم الخميس: "اللقاح المركب موجود بالفعل في الثلاجة"، مضيفاً أنه من المبكر للغاية التحدث عن نسبة فعاليته.

وتعمل جهات إنتاج أخرى في أنحاء العالم بالفعل لتعديل لقاحاتها من أجل مواجهة دلتا. ودعا جينزبرج، في نفس الوقت، إلى استخدام لقاح يسمى "سبوتنيك لايت" كمعزز لمن تلقوا تطعيماً كاملاً، من جرعتين، من لقاح بيونتك/فايزر.

وطورت روسيا حتى الآن أربعة لقاحات ضد فيروس كورونا، وتعمل على تطوير لقاح خامس، بحسب ما قالته السلطات.

وجرى تسويق "سبوتنيك في" دوليا، وتم إقراره في نحو 70 دولة.

وبحسب وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، يصل معدل فعالية "سبوتنيك في" إلى 83%، للمصابين بالطفرة "دلتا". وتكافح روسيا، مثل دول كثيرة، في مواجهة المتغاير "دلتا"، وتسجل حالياً نحو 800 وفاة يومياً. وبحسب الأرقام الرسمية، جرى تلقيح نحو 5ر41 مليون شخص في روسيا، أي حوالي 4ر28% من السكان حتى الآن، وقد تلقى 5ر33 مليون منهم (حوالي 9ر22%) تطعيما كاملا من جرعتين.

ولايزال إقرار لقاح "سبوتنيك في" قيد المراجعة في الاتحاد الأوروبي.