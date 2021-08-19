الرئاسة اللبنانية: أمريكا ستعمل على تسهيل وصول الكهرباء من الأردن عبر سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021

القاهرة، 19 أغسطس - سبوتنيك. ونشرت الرئاسة اللبنانية بيانا حول اتصال هاتفي من السفيرة الأمريكية بالرئيس اللبناني ميشال عون، جاء فيه أن الأخير "تبلّغ قرارا من الإدارة الأمريكية بمتابعة مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا".

وتابع البيان أنه أيضا "سيتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولا إلى شمال لبنان".

كما لفتت السفيرة الأمريكية بحسب البيان إلى أن الجانب الأمريكي "يبذل جهدا كبيرا لإنجاز هذه الإجراءات، وأن المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز".

ويشهد لبنان أزمة وقود خانقة، نتج عنها صعوبات جديدة للمواطن اللبناني، إضافة لمعوقات اقتصادية أخرى تمنعه من تأمين متطلبات حياته اليومية، وخلفت أزمة الوقود نوعا جديدا من الطوابير التي أطلق عليها البنانيون "طوابير الذل" إشارة منهم إلى ساعات الانتظار الطويلة في النهار أمام محطات الوقود في سبيل الحصول على بضع ليترات من البنزين، هذا الأمر الذي تطور في أوقات كثيرة إلى نشوب عراك بين المواطنين.

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