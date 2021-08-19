حصيلة عودة مئات العائلات بعد 7 سنوات من النزوح في العراق

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وأوضح جهاكير، أن ما يقارب الـ300 عائلة نازحة عادت إلى مناطقها المحررة منذ مطلع أغسطس/ آب الحالي.

وأكدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، مطلع يوليو/تموز الماضي، عودة 296 نازحا من مخيمات إقليم كردستان، محور الخازر شرقي الموصل، إلى مناطقهم في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وأكد مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، في تصريح سابق لـ"سبوتنيك"، في الثامن من إبريل/ نيسان الماضي، إعادة 68 ألف عائلة نازحة من المخيمات إلى مناطقها في المحافظات "نينوى، وصلاح الدين، وديالى، وكركوك، والأنبار"، شمال وغربي البلاد.

وأكد أن حصيلة العائلات العائدة، مسجلة على مدار الـ6 أشهر الأخيرة، فيما نوه المدير العام في ختام حديثه، إلى أن عدد المخيمات المتبقية 28 من بينها مخيم في نينوى، وأخرى في الأنبار.

وكان أكثر من 5 ملايين عراقي اضطروا للنزوح من محافظات نينوى، وصلاح الدين، وجزاء من كركوك وديالى، والأنبار، جراء سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها في عام 2014.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".