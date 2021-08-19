الجزائر تسعى لاقتناء 6 طائرات مختلفة الحجم لإخماد الحرائق

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "النهار" الجزائري، فإن هذا التكليف جاء خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للأمن، الذي عقد أمس "الأربعاء".

© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationale

وأشارت إلى أن تبون "جدد تقديره للهبة التضامنية للشعب الجزائري، وشكره لكل الأسلاك الأمنية والحماية المدنية وقطاع الصحة والمواطنين المتطوعين على المجهودات الكبيرة المتواصلة لإخماد الحرائق".

ولفت الموقع إلى أن وزارة الدفاع الوطني وبتعليمات من رئيس الجمهورية، تشرف على عملية اقتناء طائرات متخصصة في مكافحة حرائق الغابات، وتوصلت الثلاثاء الماضي إلى اتفاق مع شركة روسية لإقتناء 4 طائرات برمائية قاذفة للمياه متعددة المهام جديدة من نوع "BE-200) BERIEV-200".

وخلال الأيام الماضية شهدت نحو 20 ولاية جزائرية حرائق غابات غير مسبوقة، رافقتها موجة حر قياسية ورياح جنوبية قوية، وتسببت هذه الحرائق في وفاة 69 شخصا منهم 28 عسكريا، وفق بيانات رسمية، أغلبهم بولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل شرقي العاصمة الجزائر.

وأمس أعلنت الجزائر، السيطرة على كافة حرائق الغابات في عموم البلاد، بعد تمكنها من إخماد 7 حرائق في الـ24 ساعة الماضية.

وصرحت إدارة الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية، في بيان لها، أن "أفراد الحماية المدنية تمكنوا من إخماد 7 حرائق غابات في كل من عين الدفلى، والبليدة، وبجاية (وسط)، وسطيف وخنشلة (شرق) بحريق واحد لكل منها، وحريقان في جيجل (شرق)".