لبنان... ميقاتي يقول إنه سيواصل جهوده لتشكيل حكومة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان نقله تلفزيون "الجديد"، بعد بيان أصدره الرئيس ميشال عون، شكا فيه من أن أطرافا لم يحددها بالاسم تسعى لتأخير تشكيل الحكومة وإجبار ميقاتي على الاعتذار.

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وذكر مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس ميشال عون، ما زال مستمرا في التعاطي مع الرئيس المكلف، نجيب ميقاتي، بانفتاح وإيجابية.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الخميس، عن المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، أن الرئيس عون التزم طوال اللقاءات التي عقدها مع ميقاتي بالنقاط التي تم الاتفاق عليها منذ اللقاء الأول، وهي النقاط المتفق عليها مع الجميع سابقا كأساس لتشكيل الحكومة.

ومن بين تلك النقاط، الشروط الواجب توافرها أو المعايير في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والكتل، بعدالة ومساواة، بحسب ما تقتضيه مصلحة لبنان واللبنانيين، وما يفرضه الدستور والميثاق في البلاد.

ونفى المكتب الإعلامي في بيان مطول له طلب الرئيس اللبناني تسعة أو عشرة وزراء، حيث لم يطلب ميشال عون الثلث المعطل، وهو يدرك هذا الأمر من خلال المحادثات مع ميقاتي.

وشدد البيان على أن ميشال عون لم يقدم إلى ميقاتي أي اسم حزبي لتولي حقيبة وزارية أو أكثر، وكل الأسماء التي تم عرضها تتمتع بالخبرة والكفاءة المناسبة للوزارات المرشحة لها، موضحا أن عون يتعاطى مع الرئيس المكلف بانفتاح كامل وإيجابية.

ولفت البيان الإعلامي للرئاسة اللبنانية إلى أن الرئيس ميشال عون يريد تأمين ولادة حكومة جديدة يرضى عنها اللبنانيون، وتلاقي دعم المجتمع الدولي، في آن واحد، حيث قدم لنجيب ميقاتي كل التسهيلات الممكنة دون التوقف عند حقيبة أو اسم.

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