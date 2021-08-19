موقع عبري: قلق أمريكي من التدخل الصيني في المشاريع الإسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Amir Cohen

وأكد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، صباح اليوم الخميس، أن ويليام بيرنز، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "السي أي إيه"، نقل رسالة حادة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، خاصة بالقلق الأمريكي الواضح من التدخل الصيني القوي في الاقتصاد الإسرائيلي.

وأفاد الموقع بأن الرسالة الأمريكية جاءت خلال اجتماع عقده الجانبان، الأمريكي والإسرائيلي، خلال زيارة ويليام بيرنز إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، حيث نقل عن مسؤول إسرائيلي أن بلاده بدأت بالحوار مع إدارة الرئيس جو بايدن حول الصين، خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار الموقع إلى أن الصين شاركت إسرائيل في مشاريع ضخمة، على رأسها المشاركة في بناء مترو تل أبيب، وهو ما يسبب القلق البالغ لدى الطرف الأمريكي، حيث أطلع بيرنز نفتالي بينيت على خطوة الأمر، خاصة وأن الرئيس جو بايدن يبدي الاهتمام الكبير بتلك القضية.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، قد وطد العلاقات مع الصين خلال الـ12 عاما الماضية، وساهم في تعزيز التدخل الصيني في بلاده، بشكل كبير، وكثيرا ما أعربت واشنطن عن قلقها من هذا الأمر، غير مرة.

يمكنك متابعة المزيد عن أخبار إسرائيل الآن من سبوتنيك.