السيسي يؤكد دعم جهود صون سيادة وعروبة العراق

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الشروق" أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الكاظمي تناول تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وخلاله شدد السيسي على دعمه أمن واستقرار العراق، وجهود الكاظمي الرامية إلى تقوية دور مؤسسات الدولة العراقية وصون سيادة وعروبة العراق.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن بلاده ستواصل العمل على تعزيز أطر التعاون مع الجانب العراقي الشقيق في مختلف المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.

من جانبه، أعرب الكاظمي عن تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق، تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم 7 أغسطس/آب الجاري، رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن الرئيس المصري استقبل جمعة عناد، وخلال اللقاء سلم وزير الدفاع العراقي رسالة الكاظمي التي تضمنت التأكيد على تقدير العراق الجهود المصرية الداعمة له على كافة الأصعدة.