شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار أمنى مكثف بالعراق لتأمين زيارة العاشر من محرم فى كربلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم (الخميس)، عن استنفار القوات الأمنية بشكل مكثف في مدينة كربلاء الواقعة وسط البلاد، وذلك لتأمين زيارة العاشر من محرم المعروفة باسم يوم "عاشوراء".

وأفادت الخلية الأمنية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية ـ إن "القوات الأمنية في محافظة كربلاء المقدسة بتشكيلاتها المختلفة وبإشراف قيادة عمليات كربلاء وبمتابعة مباشرة محافظ كربلاء استنفرت جهودها لتأمين زيارة العاشر من محرم وكما أنها تقوم بإزالة كافة العقبات التي تعترض الزائرين لإحياء هذه الشعيرة المقدسة".



وأشار البيان إلى أنه تم إشراك ٨٠٠ ضابط ومنتسب و٤٥ عجلة إطفاء و٣ آليات إنقاذ و١٠ عجلات حوضية وتأمين العديد من العجلات العسكرية التابعة لوزارات الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي للمساهمة في تأمين نقل الزائرين خلال زيارة عاشوراء".

وأضاف أنه " تم أيضا تسجيل مشاركة مميزة من قبل الدوائر الصحية في المحافظة وعجلات الإسعاف وتوفير خمسة مستشفيات متنقلة من قبل هيئة الحشد الشعبي لتقديم العناية والخدمة الصحية للزائرين".



يشار إلى أن محافظة كربلاء العراقية المعروفة بطابعها الديني المقدس، تشهد توافد ملايين الزائرين سيرا على الأقدام، من محافظات البلاد الأخرى، ودول الجوار ، سنويا للمشاركة في إتمام مراسم طقوس شهر محرم ، وأبرزها يوم "عاشوراء" الذي يصادف العاشر من الشهر، وزيارة أربعينية الإمام الحسين، المصادفة في الـ20 من شهر صفر.