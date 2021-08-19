شكرا لقرائتكم خبر عن "لقاء الجمهورية" اللبنانى يُحذر من خطورة تعطيل تشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر تيار "لقاء الجمهورية" برئاسة الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان من خطورة تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وربط مسار التأليف بمتغيرات أو مستجدات إقليمية، داعيا الشريكين الدستوريين (وهما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف) إلى الإسراع في تشكيل حكومة تحاكي تطلعات الشعب اللبناني.

وأكد لقاء الجمهورية في اجتماع له اليوم الخميس، ضرورة تشكيل الحكومة لتضع كل إمكاناتها في سبيل انتشال لبنان من المستنقع – على حد وصفه التيار - عبر سياسة خارجية تعيد لبنان إلى كنف المجتمعات الصديقة الراغبة في مساعدته.

وأوضح أن كثرة الكلام عن استحالة اجراء الانتخابات البلدية والنيابية وربما الرئاسية، يجب أن تشكل تحديا أمام الحكومة لاحترام الاستحقاقات الدستورية والعمل ليل نهار على التحضير لها.

كما اعتبر لقاء الجمهورية أن حالة الفلتان المتنقلة من بلدة إلى أخرى ولو اختلفت أشكالتها، هي نتيجة حتمية لسياسات تدميرية أثبتت فشلها، وحان الوقت لإعادة قراءة شاملة للسياسات المُتبعة.