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وزير العدل يوجّه بإنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : وجّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتحسين تجربة المستفيدين.
وأوضحت الوزارة أن وحدة الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية والمحلية في هذا المجال، ودعم الفرق العاملة ورفع كفاءتها، إضافة إلى الإشراف على الأعمال المتعلقة بتطوير خدمات الوزارة، التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال بناء إطار حوكمة للأعمال التطويرية والتشغيلية، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والالتزام بالمعايير والضوابط ذات العلاقة.
وأضافت أن إنشاء الوحدة سينعكس على إستراتيجيتها في تقنية المعلومات، مما سيسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية، وتطوير التعاملات الإلكترونية.
وأكّدت المضي قدمًا في تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخدمات والإجراءات كافة، للتيسير على المستفيدين، واختصار الوقت والجهد عليهم، ورفع سقف الأداء والإنجاز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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