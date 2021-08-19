شكرا لقرائتكم خبر عن حمد آل الشيخ: التعليم في المملكة لم يتوقف ليوم واحد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، على أنالتعليم في المملكة لم يتوقف ليوم واحد في جميع المراحل التعليمية؛ رغم تعثره في عدد من الدول بسبب جائحة كورونا.
وأضاف: «لقد حقق التعليم بدعم القيادة إنجازات كبرى للوطن، ومنها اختيارمنصة مدرستيضمن أفضل أربعة نماذج عالمية في التعليم عن بُعد».
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