شكرا لقرائتكم خبر عن قائد أركان الجيش الجزائرى: الحرائق فى البلاد هى مؤامرة تحاك ضد البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قائد أركان الجيش الجزائرى الفريق سعيد شنقريحة إن الحرائق الأخيرة التى شهدتها البلاد هى "عينة صغيرة من مؤامرة أشمل تحاك ضد البلاد".

ودعا شنقريحة إلى "مزيد من الحيطة والحذر لإحباط هذه المخططات"، حسبما نقلت صحيفة البلاد الجزائرية.

وكانت الجزائر، أعلنت الأربعاء، السيطرة على كافة حرائق الغابات في عموم البلاد، بعد تمكنها من إخماد 7 حرائق فى الـ24 ساعة الماضية.

وحسب موقع سبوتنيك، صرحت إدارة الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية في بيان لها، أن "أفراد الحماية المدنية تمكنوا من إخماد 7 حرائق غابات في كل من عين الدفلى، والبليدة، وبجاية، وسطيف وخنشلة بحريق واحد لكل منها، وحريقان في جيجل.

وأضاف البيان أن إدارة الحماية المدنية لم تسجل أية حرائق أخرى في عموم البلاد حتى الساعة الثامنة صباحا.

ومنذ أيام تشهد نحو 20 ولاية جزائرية حرائق غابات غير مسبوقة، رافقتها موجة حر قياسية ورياح جنوبية قوية، وتسببت هذه الحرائق في وفاة 69 شخصا منهم 28 عسكريا، وفق بيانات رسمية، أغلبهم بولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل شرقي العاصمة الجزائر.

وقررت الحكومة الجزائرية تقديم تعويضات لجميع الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات الأخيرة التي اندلعت في ولايات عدة بالبلاد، بحسب نقيب الفلاحين، فيما أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس الماضي، توقيف 22 مشتبها بإشعال حرائق غابات في عدة ولايات شمالي البلاد.