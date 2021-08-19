شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تضع الجزائر والمغرب فى القائمة الحمراء وقواعد جديدة للسفر إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر إعلامية فرنسية، اليوم الخميس، أن فرنسا قررت وضع الجزائر والمغرب في القائمة الحمراء لفيروس كورونا كوفيد 19. وفق صحيفة البلاد الجزائرية.

ووفقا للصحيفة الجزائرية سيدخل القرار حيز التنفيذ بشكل رسمي يوم السبت القادم، على خلفية الانتشار الكبير للفيروس في البلدين منذ أسابيع، بالإضافة إلى تصنيفهما على أساس "البلدان التي ينتشر فيها الفيروس بنشاط كبير مع وجود متغيرات مثيرة للقلق".

وسيمنع الأشخاص غير الملقحين القادمين من الجزائر والمغرب من دخول فرنسا إلا إذا تعلق الأمر بأسباب ضرورية.

وفي السياق، أوضح الموقع أن التطعيم عامل أساسي للراغبين في الذهاب إلى فرنسا، أما بخصوص غير الملقحين فيشترط عليهم إجراء اختبار الكشف عن الفيروس عند الوصول بالإضافة إلى الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام.