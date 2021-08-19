شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان ترفع الحظر المفروض على الأنشطة التجارية بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة العليا العمانية المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المُستجد، إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات، ابتداءً من مساء بعد غد السبت الموافق 21 أغسطس الجاري.

كما قررت اللجنة حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس، اعتماد الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2021 / 2022، وفق الآلية التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي، على أن يتم تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي في السلطنة.

وقررت اللجنة اتخاذ قرارين على أن يبدأ سريان العمل بهما أول شهر سبتمبر المقبل، وهما (اعتماد مبدأ التطعيم شرطا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك حضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية).

واشتراط لدخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية تلقي جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في السلطنة لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى والخضوع لفحص لبلمرة PCR لفيروس كورونا قبل أو عند الوصول الى السلطنة، والالتزام بالحجر الصحي لمدة سبعة أيام مع إعادة فحص البلمرة في اليوم الثامن لمن تأكد إصابته بالمرض.