شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: المملكة تتجاوز 33 مليون جرعة من لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة تجاوزت الـ33 مليون جرعة.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك تم عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة، مطالبة بأخذ اللقاح والتسجيل الآن عبر تطبيق صحتي.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 546 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.