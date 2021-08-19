عاجل.. الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت الصين مجموعة من الأقمار الاصطناعية بنجاح في الساعة 06.32 من صباح الخميس، وذلك من "مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية" في مقاطعة شانشي بشمال الصين.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم إطلاق مجموعة الأقمار الاصطناعية على متن صاروخ من طراز "لونج مارش- 4 بي"، ثم دخلت المدار المخطط لها.

وتعتبر هذه المهمة رقم 384 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".