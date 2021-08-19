لن تصدق.. حوت عملاق يلاحق سفينة ركاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

صدم ركاب سفينة بمشاهدة حوت عملاق ظهر من قاع المحيط إلى سطح المياه مقترباً من حافة سفينتهم بشكل كبير.



صور فريق رحلة بحرية في أستراليا مشهداً مذهلاً للحظات اقتراب حوت أحدب عملاق من سفينتهم خلال إبحارهم عبر المياه الإقليمية لأستراليا.

ونشرت الصفحة الرسمية لدائرة السياحة الأسترالية على «إنستغرام» مشاهد فيديو وثقها المواطنون للحظات وصفت بـ«اللقاء الودي»، حيث ظهر الحوت على سطح المياه واقترب بشكل كبير من السفينة.