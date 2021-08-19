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فلسطين.. 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

واصلت إصابات كورونا الجديدة، الخميس، ارتفاعها بين الفلسطينيين مسجلة 962 حالة.

 

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان إن قطاع غزة سجل 535 إصابة من الإصابات الجديدة، إضافة إلى حالة وفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وأضافت: "فيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 679940 بينهم 434599 تلقوا الجرعتين".

 

وتظهر بيانات وزارة الصحة إصابة 352715 بفيروس كورونا منذ انتشار الجائحة في مارس آذار العام الماضي توفي منهم 3896 حالة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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