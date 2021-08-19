"إيفر غيفن" تعبر قناة السويس مجددا لأول مرة منذ إغلاق القناة في مارس الماضي

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Suez Canal

ونشر موقع "اقتصاد الشرق" السعودي، صورة ترصد جانبا من خريطة تعقب السفن، يظهر فيها توجه السفينة "إيف غيفن" إلى قناة السويس المصرية، قادمة من البحر المتوسط.

وكتب الموقع: "السفينة البنمية (إيفر غيفن)، التي تسببت في توقف حركة الملاحة البحرية في قناة السويس المصرية في 23 مارس/ أذار الماضي، تستعد لعبور المجرى الملاحي من جديد اليوم".

ولفت الموقع إلى أن جنوح السفينة العملاقة أثناء عبورها القناة أدى إلى إغلاقها لمدة 6 أيام، وتسبب ذلك في تعطل سلاسل الإمداد العالمية، الذي نتج عنه رفع أسعار الشحن البحري، إضافة إلى تسببه في حدوث تقلبات في أسعار النفط.

يذكر أن "إيفر غيفن" تسببت في إغلاق قناة السويس المصرية خلال الفترة من 23 حتى 29 مارس/ أذار الماضي، وقررت السلطات المصرية إيقافها للتحقيق في القضية.

وفي يوليو/ تموز الماضي، تم إطلاق السفينة العملاقة، بعد تسوية القضية مع السلطات المصرية، وإجراء فحوصات خاصة بسلامتها بميناء بورسعيد.