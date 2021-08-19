اخبار الخليج

أمير قطر يستقبل وزير خارجية الكويت في الدوحة

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن تميم بن حمد، استقبل الصباح، في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة.

وذكرت الوكالة أن ناصر الصباح نقل رسالة أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، إلى أمير دولة قطر، التي أعرب خلالها عن تمنياته لأمير البلاد والشعب القطري بدوام الازدهار والتقدم.

ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرقا إلى سبل دعمها في كل المجالات.

كما تطرقت مباحثات وزير خارجية الكويت مع أمير قطر، آخر التطورات الإقليمية والدولية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا