عمان تعتمد التطعيم ضد فيروس "كورونا" شرطا لدخول المنشآت الحكومية والخاصة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت اللجنة العليا، في بيان لها، "اعتماد مبدأ التطعيم شرطا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية وكذلك حضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية".

​وانطلقت في محافظة ظفار بسلطنة عمان، حملة تطعيم بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لطلبة المدارس من سن 12 سنة فما فوق. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة بدأت الحملة، يوم الأحد الماضي.

وأوضحت ان هذه الحملة تأتي في إطار جهود وزارة الصحة لتوسيع نطاق الفئات المستهدفة من التطعيم في جميع المحافظات. ونقلت عن خالد بن محمد المشيخي، مدير عام مديرية الصحة بظفار، أن عملية التطعيم تشهد تطورا كبيرا، مشيرا إلى الإقبال المتواصل من قبل المواطنين والمقيمين، وتوسيع نطاق الفئات المستهدفة.