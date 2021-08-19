لافروف: روسيا تدعم خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إلى دعم روسيا لمخرجات اللجنة العسكرية 5+5 منوها بضرورة خروج كافة العسكريين الأجانب من ليبيا.

وأضاف لافروف "السيدة الوزيرة أبلغتنا أن القيادة الليبية تقوم الآن بتشكيل آلية استشارية وعملية تشاورية لإنشاء معايير محددة لتنفيذ قرارات انسحاب جميع العسكريين الأجانب، وسنكون مستعدين الى جانب الدول الأخرى ان نشارك في هذا العمل".

من جانبها قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن بلادها تثمن الدعم الروسي في خروج المرتزقة من ليبيا.

وأوضحت المنقوش في مؤتمر مشترك مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، "نقدر الجهود الروسية في دعم حكومة الوحدة الوطنية.. وأريد أن أثمن على دور روسيا الإيجابي متمثلا في دور فخامة للرئيس فلاديمير بوتين بإطلاق مبادرة وقف إطلاق النار في يناير 2020 وتشجيع الليبيين في الجلوس معا على طاولة التفاوض والحوار".