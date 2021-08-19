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الجيش الصومالى: مقتل 25 عنصرا من مليشيات الشباب التابعة لتنظيم القاعدة

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القاهرة - سامية سيد - شن الجيش الصومالي عملية عسكرية بمحافظة مدغ؛ أسفرت عن مقتل 25 من عناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية بحسب بيان للجيش اليوم الخميس أن القوات تمكنت من السيطرة على عدة مناطق تابعة لمحافظة مدغ، وكبدت المليشيات المتطرفة خسائر فادحة في تلك العملية، كما تجري عمليات عسكرية في مناطق تابعة لمحافظة جلجدود، ونجحت في تدمير قواعد لمليشيات الشباب في تلك المناطق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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