شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى: مقتل 25 عنصرا من مليشيات الشباب التابعة لتنظيم القاعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الجيش الصومالي عملية عسكرية بمحافظة مدغ؛ أسفرت عن مقتل 25 من عناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية بحسب بيان للجيش اليوم الخميس أن القوات تمكنت من السيطرة على عدة مناطق تابعة لمحافظة مدغ، وكبدت المليشيات المتطرفة خسائر فادحة في تلك العملية، كما تجري عمليات عسكرية في مناطق تابعة لمحافظة جلجدود، ونجحت في تدمير قواعد لمليشيات الشباب في تلك المناطق.