شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصينى: بلادنا مستعدة لتعزيز التعاون المشترك مع الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون عالي الجودة مع الدول العربية في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

جاء ذلك خلال رسالة التهنئة التي بعثها إلى معرض الصين والدول العربية الخامس الذي افتتح يوم الخميس في مقاطعة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غرب الصين.

وأكد الرئيس الصيني - خلال تقرير وزعته سفارة الصين بالقاهرة - أن الصداقة التقليدية بين شعب الصين وشعوب الدول العربية أصبحت أقوى بمرور الوقت.. موضحا أن الصين والدول العربية استمرت في السعي نحو تعزيز التنسيق الاستراتيجي والبناء المشترك للحزام والدول العربية مما نتج عنه تحقيق نتائج مثمرة.

وأضاف أن الصين لا تزال أكبر شريك تجاري للدول العربية، مشيرا إلى تضافر جهود الصين والدول العربية لمكافحة (كوفيد -19)؛ لتضرب مثالا لمساعدة بعضها البعض والتغلب على الصعوبات معا.

وأوضح أن بكين مستعدة للعمل مع الدول العربية للسعي إلى التعاون والتنمية، وتعزيز التنمية السلمية، وتحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين، وبناء الحزام والطريق بشكل مشترك بجودة عالية، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الصينية - العربية إلى مستوى أعلى في مسعى نحو بناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك للعصر الجديد.