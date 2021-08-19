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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا. توزيع 98.3 مليون جرعة من اللقاحات ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الخميس، توزيع 98.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، حتى الآن.
ويُقدر متوسط التطعيم في ألمانيا بنحو 366914 جرعة يومياً، ومن المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من السكان بجرعتين من اللقاح، شهرين.
ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي الإصابات في ألمانيا 3.85 ملايين، والوفيات 91931