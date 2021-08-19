إطلاق جهاز لوحي بشاشة حبر إلكتروني موفر للطاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة Pine64 الجهاز اللوحي PineNote الجديد المزود بشاشة الحبر الإلكتروني E Ink الموفر للطاقة بـ 399 دولاراً أمريكياً.



وأوضحت الشركة الصينية أن الحاسوب اللوحي الجديد يمتاز بشاشة قياس 10.1 بوصة بدقة وضوح 1872× 1404 بيكسل ومعدل تحديث صورة 60 هرتز وقدرة على عرض 16 مستوى رمادي.

ولاستخدام الجهاز في الليل بشكل مريح للعين، فإنه جهز بإضاءة مدمجة مع درجة حرارة لون قابلة للتعديل.

ويحتوي على المعالج Rockchip RK3566 المجهز بأربعة أنوية Cortex-A55، مع ذاكرة عشوائية سعة 4 جيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 جيغابايت.

ويستعمل إما بالشاشة اللمسية أو بقلم حساس للضغط.

ويبلغ سمك الجهاز حوالي 7 ملم، مع الاعتماد على نظام التشغيل Linux، وواجهة مستخدم تمت مواءمتها خصيصاً للأجهزة اللوحية. ويدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 5 ومنفذ USB-C لشحن الجهاز.