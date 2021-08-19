أبوظبي تعتزم إنهاء الإغلاق الجزئي بسبب كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / KHALID AL-MOUSILY

ونقل المكتب عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث القول إنه سيتم رفع القيود على حركة المرور والأفراد من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا بعد أن حققت هدفها.

وشهدت الإمارات تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى 1089 حالة أمس الأربعاء من نحو ألفين في يونيو حزيران ووصولها إلى قرابة أربعة آلاف في يناير كانون الثاني. ولا تقدم الدولة تفصيلا لأعداد الإصابات في كل إمارة من إماراتها السبع.

وتنفذ الإمارات، وهي مركز للسياحة والأعمال، واحدا من أسرع برامج التطعيم في العالم وتظهر أحدث بيانات وزارة الصحة أن 83.14 في المئة من السكان حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 بينما حصل 73.42 في المئة على الجرعتين، وفقا لـ "رويترز".

وقالت الإمارات، التي أقرت استخدام خمسة أنواع من لقاحات كوفيد-19، هذا الشهر إنها ستبدأ تقديم جرعة معززة لكل من تلقوا التطعيم الكامل.