وزيرة الخارجية الليبية تعرب عن تقديرها لدعم روسيا لحكومة الوحدة الوطنية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت المنقوش قبيل الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "نقدر الجهود الروسية في دعم حكومة الوحدة الوطنية.. وأريد أن أثمن على دور روسيا الإيجابي متمثلا في دور فخامة الرئيس فلاديمير بوتين بإطلاق مبادرة وقف إطلاق النار في يناير 2020 وتشجيع الليبيين على الجلوس معا إلى طاولة التفاوض و الحوار".

هذا ويلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في موسكو، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي يوم الأربعاء: "يناقش الوزيران تطورات الوضع في ليبيا، بما في ذلك سبل التسوية الشاملة في ضوء الجهود الجماعية المبذولة لدفع عملية المفاوضات بين الليبيين".