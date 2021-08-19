شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة التونسية الأسبق: نثق فى قرارات الرئيس قيس سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر رئيس الحكومة التونسية الأسبق ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد اليوم، الخميس، عن ثقته في توجهات رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، معتبرا أن ما قام به يوم 25 يوليو أحدث رجة نوعية لدى التونسيين.وفق إذاعة شمس التونسية.

وقال يوسف الشاهد، إن 25 يوليو يجب أن يطرح واقعا جديدا لتونس سواء كان باستفتاء أو بانتخابات مبكرة، وأكد أن خارطة الطريق هي من مشمولات رئيس الجمهورية قيس سعيد، منتقدا المقترحات المتتالية التي قدمها عديد الأطراف بعد 25 يوليو.

وفيما يتعلق بعدم الإعلان عن رئيس حكومة وشغور عدة مناصب في الدولة، أوضح الشاهد أن الأمور يجب أن تسير بسرعة أكبر.

وعلى صعيد متصل، أكد الشاهد أنه ليس معنيا بمنصب رئيس الحكومة وقال : "لست معنيا برئاسة الحكومة ولا أرغب ولا أسعى".

وأكد الشاهد أنه تحمل المسؤولية وحاول قدر الإمكان الدفاع عن تونس بالإمكانية المُتاحة له.