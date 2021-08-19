شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية السعودية لطائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة.

وقال التحالف في بيان أوردته قناة السعودية الإخبارية -اليوم الخميس "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

وكان التحالف قد أعلن في 13 أغسطس الجاري، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها جماعة الجوثى تجاه خميس مشيط جنوب السعودية، مضيفا أن محاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها ونتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.