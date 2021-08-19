شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: أمطار رعدية مرتقبة فى 20 ولاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، في تحذير لها حول الطقس من تساقط أمطار رعدية بداية من الثالثة عصرا إلى التاسعة مساء عبر 20 ولاية.وفق صحيفة البلاد الجزائرية.

وأشارت إلى أن الولايات هي: سيدي بلعباس، سوق اهراس، الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، تمنراست، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، سطيف، قسنطينة، الجلفة، البيض، خنشلة، سعيدة والنعامة.

كما أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الخميس، أجواء ملبدة بالغيوم كما يرتقب تسجيل انخفاض محسوس في درجات الحرارة.

وحسب مصلحة الأرصاد الجوية فتشهد المناطق الشمالية ضبابا مصحوبا بسحب سفلية تميز المناطق الساحلية الغربية، لتتحول الأجواء من صافية إلى ملبدة بالغيوم.

وخلال الظهيرة، يرتقب رعود على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.