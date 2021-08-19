شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على عبوة معدة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستى فى الديوانية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الخميس، العثور على عبوة معدة لاستهداف ارتال الدعم اللوجستى فى محافظة الديوانية.

وذكرت الخلية فى بيان نقلته "السومرية نيوز" ، ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل جهودها الميدانية من خلال المسح الميداني وتطهير الطرق وتأمين الحماية الازمة لارتال الدعم اللوجستي على الخط السريع، حيث تمكنت من العثور على عبوة ناسفة محلية الصنع في محافظة الديوانية بالتحديد قرب قضاء سومر".

وأضافت ان "مفرزة من قسم مكافحة المتفجرات تعاملت مع العبوة اصوليا دون حادث يذكر".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، أكد أن العراق يمر بمرحلة فاصلة ويحتاج إلى إصلاح شامل، وقال صالح -حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية-: إن "العراق يمر بمرحلة فاصلة ولحظة وطنية فارقة، واستحقاقات ملحة لا تخلو من تحديات جسيمة، منها إنهاء الفساد وترسيخ مرجعية الدولة المقتدرة بسيادة كاملة".

وأضاف، "علينا الاحتكام إلى إرادة الشعب عبر الانتخابات، ويجب ألا نستخف بحجم التحديات التي تكتنف العملية الانتخابية وأن نتعامل مع المخاوف القائمة حولها بجدية عبر حوار وطني لتطمين العراقيين وغلق الثغرات أمام العملية الانتخابية".

وشدد على ضرورة، أن "تكون الانتخابات المسار السلمي للتغيير والإصلاح والخروج بالبلد من أزماته المتراكمة، وهذا لن يتحقق من دون الإرادة الحرة للعراقيين بعيدا عن أي تدخل أو تلاعب، فالشعب مصدر السلطة وأساس الحكم".