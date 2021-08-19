شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية بتونس: إخماد 58 حريقا فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية بتونس، أمس الأربعاء، بـ 58 عملية إخماد لحرائق الغابات، وفق بيانات أوردتها وزارة الداخلية اليوم الخميس، وفق ما اوردت إذاعة موزاييك التونسية.

وقامت وحدات الحماية المدنية بـ 95 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات و198 للإسعاف في غير حوادث المرور و12 تدخلا في حوادث شواطئ.

كانت فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية التونسية قد تمكنت الاثنين الماضى من السيطرة على جميع حرائق الغابات المتواصلة منذ بداية الأسبوع الماضى بولايات القيروان وجندوبة وسليانة وزغوان وباجة والكاف وبنزرت والبالغ عددها 17 حريقا غابيا باستثناء حريقين فقط بولاية جندوبة، الأول بجبل بمنطقة بنى مطير والثانى بجبل بمنطقة عين الدبة بمعتمدية فرنانة.

وكان الدفاع المدني التونسي، أكد أن ارتفاع درجات الحرارة أدى لاندلاع حوالي 30 حريقاً في مناطق جبلية متفرقة بشمال وغرب ووسط تونس، حيث تم إجلاء العديد من العائلات.

واندلع منذ الإثنين الماضى 28 حريقاً ولا يزال بعضها نشط في مناطق جبلية من محافظة جندوبة، في شمال غرب البلاد، وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني معز تريعة لوسائل إعلام تونسية : "بعض جيوب النيران نشطة ولكن غالبية الحرائق تحت السيطرة".