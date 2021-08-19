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تونس تنظم غدا اليوم المفتوح للتلقيح ضد كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، فى بيان لها اليوم الخميس، أن يوما مفتوحا للتلقيح سيُنتظم يوم الغد الجمعة، وذلك بداية من الساعة 08.30 صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، وأن الفئة العمرية المعنية بالتلقيح هي من 18 سنة فما فوق وتشمل المسجلين على منظومة Evax.وفق إذاعة شمس التونسية.

يأتي ذلك في إطار الإستعداد لانطلاق الموسم الرياضي 2021-2022، وأفادت الوزارة، أن هذا اليوم يليه أيام وطنية أخرى لتلقيح الرياضيين ضد كوفيد 19.

وتشمل هذه الأيام الرياضيين والإطارين الفني والإداري و في كل الإختصاصات الفردية والجماعية والصحفيين الرياضيين بمختلف ولايات الجمهورية التونسية.

ودعت وزارة الصحة كل المعنيين إلى الإقبال على التلقيح وإنجاح هذا اليوم الأول.

وسبق ان نظمت وزرة الصحة يوما مفتوحا استقبلت فيه أكثر من نصف مليون تونسى تلقوا التلقيح ضد .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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