شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية قامت بتدمير مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة. وأوضح التحالف، أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية الحوثية.

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