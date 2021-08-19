شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» ينبه: أمطار رعدية على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – أمطار رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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