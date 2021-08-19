تعرف على مواصفات ومميزات ساعة هايلو LS10الذكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة هايلو عن إطلاق ساعتها الذكية الجديدة LS10 بحلو سبتمبر/ أيلول المقبل، مع تضمينها عدة مواصفات متكاملة.



وتشتمل الساعة الذكية LS10 الجديدة على مستشعر لقياس معدل ضربات القلب ومستشعر لقياس نسبة الأوكسجين بالدم SpO2.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية LS10 الجديدة تمتاز بشاشة مستديرة قياس 1.32 بوصة بدقة وضوح 360 × 360 بيكسل.

وتصل مدة تشغيل البطارية إلى 20 يوما تبعا للاستخدام.

وإلى جانب أوجه الساعة المختلفة يمكن للمستخدم أيضا وضع صوره الخاصة كخلفية للشاشة.

وتدعم الساعة تقنية البلوتوث بحيث يمكنها الاتصال بهاتف ذكي، كما أنها مقاومة للماء وفقا لفئة الحماية IP68.

من المقرر طرح الساعة الجديدة بسعر يبلغ نحو 50 دولارا أمريكيا.

وتدخل الساعة في منافسه مع نظيرتها من شركة هونور Watch GS 3 التي تمتاز بجسم أنيق مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ومستشعر لقياس نبضات القلب.

كما تمتاز Watch GS 3 بشاشة لمسية مستديرة مع حواف نحيفة للغاية، وتأتي في جسم نحيف للغاية.

ويتم استعمالها اعن طريق زرين، كما يتم استبدال الأساور عن طريق الآلية القياسية، وبالتالي فإنه يمكن استعمال أساور من الشركات الأخرى.

وتتوافر الساعة الذكية الجديدة باللون الفضي والأسود والذهبي مع سوار من الجلد أو السيليكون بشكل اختياري.