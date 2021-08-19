تطبيق "الرسام" على ويندوز 11 لأول مرة بالوضع الليلي.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة مايكروسوفت عن أن تطبيق الرسام الشهير، سيتوفر ضمن نظام تشغيل ويندوز 11 الجديد بخاصية الوضع الليلي للمرة الأولى.



ووفق موقع "ذا فيرج" المتخصص بأخبار التقنيات، التطيب أجريت عليه تحديثات، شملت إضافة شريط مهام بتصميم جديد، مع احتفاظه بغالبية الأدوات نفسها.

أضافت وضع التشغيل الليلي لبرنامج الرسام يعتبر أول تعديل بارز تجريه مايكروسوفت على هذ التطبيق منذ سنوات.

وكان أول من أعلن عن التحديثات الجديدة لتطبيق الرسام، هو المسئول عن تطوير ويندوز في مايكروسوفت "بانو باناي"، عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وحتى الآن لم يتضح موعد طرح التطبيق للاختبار بعد هذه التحديثات الجديدة، سواء للعامة أو الخبراء.

غيرت شركة مايكرسوفت، شاشة الموت الزرقاء الشهيرة BSOD إلى اللون الأسود في ويندوز 11.

وشاشة الموت الزرقاء تلك التي تظهر عندما يواجه نظام التشغيل خطأ لا يستطيع المستخدم التعامل معه ما يؤدي إلى توقف نظام ويندوز عن العمل تماما.

وحسب خبراء ، سيكون هذا هو التعديل الرئيس الأكبر في ويندوز 11" للتعامل مع تلك الظاهرة والتقنية التي أطلقتها "مايكروسوفت" للتعامل مع حالات توقف "ويندوز" عن العمل وإغلاق التطبيقات التي تؤدي لإبطاء النظام، والتي أطلقتها بدءا من عام 2016.

ومن غير الواضح حتى الآن سبب تغيير مايكروسوفت شاشة الموت الزرقاء إلى اللون الأسود، ولكن متوقع أنها تحمل ميزات إضافية أخرى لنظام "ويندوز 11"، المقرر إطلاقه في كل أجهزة الحاسب حول العالم في الفترة المقبلة.

كانت مايكروسوفت قد أضافت الشاشة الزرقاء مع ويندوز 8 في بداية الأمر في عام 2012، ثم أرفقت تلك الشاشة مع رمز الاستجابة السريع QR في عام 2016.

وهي طريقة تساعد الشركة من خلالها المختصين في فهم سبب الخلل في الجهاز والأخطاء التي تسببت بظهور الشاشة، سواء كانت بسبب مشاكل الذاكرة العشوائية “الرام” أو مشاكل قرص التخزين أو أي مشاكل أخرى في العتاد.

وبدأت شركة البرمجيات العملاقة في اختبار تغييرات التصميم الجديدة في معاينة ويندوز 11 في وقت سابق من الأسبوع الحالي.