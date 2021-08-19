بريطانيا.. توزيع 88.4 مليون جرعة من اللقاحات ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الخميس، توزيع 88.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.



ويُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 204568 جرعة يومياً، ومن المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من السكان بجرعتين من اللقاح، شهراً واحداً.

وأفادت البيانات بأن عدد الإصابات في بريطانيا بلغ 6.39 ملايين، والوفيات 131577