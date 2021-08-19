السعودية... توقيف 11 مواطنا أشعلوا النار بمتنزه الملك عبد العزيز الوطني

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 11 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة".

​والسودة إحدى القرى السياحية في السعودية تتبع منطقة "عسير"، وتضم منتزه الملك عبد العزيز ويحتوي على مناظر طبيعية خلابة، وخدمات متنوعة للزائرين والسياح.

ولفت المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي إلى أن "الإجراءات النظامية كافة طُبقت بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال".

وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية في جميع مناطق المملكة.

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