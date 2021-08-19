نصر الله يوجه اتهاما للسفارة الأمريكية في بيروت ويحذر اللبنانيين من تجربة أفغانستان

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / AZIZ TAHER
وتابع: "أقول لمن يعتمد على الأمريكيين وسفارتهم في بيروت أن يأخذوا تجربة أفغانستان بعين الاعتبار".
وزاد نصر الله من هجومه على الولايات المتحدة قائلا "إن حكومات المنطقة كفيلة بإنهاء ظاهرة داعش (تنظيم إرهابي) ولا تحتاج إلى أي مساعدة أمريكية"، مضيفا "القوات الأمريكية تسهل تطوير داعش وتساعده على الانتقال من منطقة إلى أخرى".
ونوه بأنه "على القوات الأمريكية مغادرة شرق الفرات وهدف تواجدها هو سرقة النفط السوري"، موكدا "مصير المحتلين الأمريكيين في سوريا هو المغادرة لتعود الأرض إلى سوريا وكذلك نفطها".