نصر الله يرد على اتهام الحريري ويعلن تحرك سفينة إيرانية محملة بالوقود إلى لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Hezbollah Media Office

وقال نصر الله، في كلمة متلفزة بثتها "قناة المنار" التابعة لحزب الله، "إيران على مدى 40 عاماً لم تتدخل في الشؤون اللبنانية وقرارنا هو بأيدينا"، مضيفا "إيران لم تتدخل أبداً في تـأليف أي حكومة في لبنان أو تعطيلها بل هناك أطراف خارجية تقوم بذلك".

وتابع "رغم الحصار والعقوبات على إيران والضغوط عليها فهي لم تتخل يوما عن حلفائها ولم تخذل أصدقاءها".

وحول مشكلة الوقود في لبنان، قال نصر الله "أود أن أعلن أن سفينتنا الأولى التي سوف تنطلق من إيران قد أنجزت كل الترتيبات وستُبحر خلال ساعات ببركة الحسين إلى لبنان"، وأضاف موجها حديثه للبنانيين "الصواب هو أن تقوم الدولة بمسؤوليتها وأن نساعدها على ذلك رغم غضبنا".

وكان رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، هاجم نصر الله، مؤكدا أن "تعطيل ولادة الحكومة اللبنانية لأكثر من سنة كان صناعة إيرانية بامتياز". وقال الحريري، عبر سلسلة تغريدات على "تويتر"، "استقالتي بعد 17 تشرين صناعة لبنانية بامتياز معروفة الأسباب والظروف والأهداف...أما تعطيل ولادة الحكومة لأكثر من سنة فكان بالتأكيد صناعة إيرانية بامتياز".