شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة.

وتوافد المستوطنون في مجموعات صغيرة ومتتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة بعد أن طعنه مستوطنون فجر اليوم خلال تواجده في مدينة القدس المحتلة.

وتعرض الشاب، وهو في أوائل العشرينيات، لعدة طعنات من قبل المستوطنين في سوق (محانيه يهودا)، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الجزء العلوي من جسمه.

ونقلت الطواقم طبية الشاب إلى مستشفى (شعاري تسيدك)، لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في ملابسات الحادث وما إذا كانت دوافعه قومية. ولم تعتقل الشرطة الإسرائيلية أحدا من المتورطين في الهجوم حتى الآن.