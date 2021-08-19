تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني»: ثغرة خطيرة في برنامج «ZOOM»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بشأن وجود ثغرات في برنامج التواصل الاجتماعي ZOOM. وأوضح المركز أن الثغرات تتيح للمهاجم إمكانية استغلالها لتنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد. وأصدرت Zoom تحديثًا لمعالجة الثغرة التي توجد في جميع إصدارات Zoom Client for Meetings لسطح المكتب، نسخ ما قبل 5.6.3 وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت Zoom توضيحًا لهذه التحديثات عبر الرابط التالي :هنا.

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