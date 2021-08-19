كل ما تريد معرفته حول أحدث تابلت بتقنية الحبر الإلكتروني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة Pine64 الصينية تابلت PineNote الجديد ليصبح أحدث الحواسيب اللوحية المزودة بتقنية شاشة الحبر الإلكتروني (E Ink).



وتقنية الحبر الإلكتروني موفرة للطاقة مقارنة بتقنية LCD المستخدمة في الهواتف المتنقلة الحديثة، وهي أيضا مريحة للعين (غير مؤذية) ولا يوجد أي خطر صحي منها.

كما أن تلك التقنية تعتمد على الضوء المنعكس من المكان ولا تبعث الضوء المباشر إلى العين.

وأوضحت الشركة الصينية أن الحاسوب اللوحي PineNote الجديد يمتاز بشاشة قياس 10.1 بوصة بدقة وضوح 1872× 1404 بيكسل ومعدل تحديث صورة 60 هرتز وقدرة على عرض 16 مستوى رمادي.

ولاستخدام الحاسوب في الليل بشكل مريح للعين، تم تجهيزه بإضاءة مدمجة مع درجة حرارة لون قابلة للتعديل.

تابلت PineNote الجديد

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي المعالج Rockchip RK3566 المجهز بأربعة أنوية Cortex-A55.

وتم تزويده بذاكرة عشوائية سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.

يطرح تابلت Pine64 بسعر يبلغ 399 دولارا أمريكيا.

ويتم استعمال التابلت إما عبر الشاشة اللمسية أو عبر قلم حساس للضغط.

ويبلغ سمك الحاسوب اللوحي حوالي 7 ملم، مع الاعتماد على نظام التشغيل Linux، وواجهة مستخدم تمت مواءمتها خصيصا للأجهزة اللوحية.

ويدعم الحاسوب تقنية Wi-Fi 5 ومنفذ USB-C لشحن الجهاز.