شركة أبل تعتزم إطلاق ميزة جديدة في آيفون عبر نظام تشغيل IOS 15

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أجرت شركة أبل الأمريكية 5 تجارب اختبارية حتى الآن لنظام التشغيل الجديد IOS 15 لضمان فاعليته، خاصة أنه يحمل ميزة جديدة لآيفون.



وحسب موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، كشفت الاختبارات الحالية التي تجرى على نظام التشغيل الجديد عن تلك الميزة الجديدة التي تتوفر للمرة الأولى.

وأوضح الموقع أن نظام IOS 15 سيتيح لمستخدمي هواتف آيفون غلق الوضع الليلي بالكاميرا بشكل دائم، وهو الأمر الذي لم يكن متوفرا من قبل.

وكانت أبل قد أعلنت عن خاصية الوضع الليلي لهواتفها للمرة الأولى في عام 2019 على iPhone 11.

والوضع الليلي يمكن المستخدمين من توجيه الكاميرا بهاتف آيفون نحو شيء يصعب رؤيته جيّدًا في الليل وأخذ صورة واضحة له.

وقبل الإعلان عن هذه الخاصية، كان يمكن إيقاف الوضع الليلي بشكل مؤقت، مع قابلية إعادة تفعيله تلقائيا إذا لاحظت أجهزة الاستشعار بالهاتف احتياج الكاميرا لذلك من أجل توضيح الصورة.

والآن لن يعاني مستخدمي نظام IOS 15 من هذه المشكلة حيث ستتاح لهم إمكانية إيقاف الوضعية بشكل دائم.