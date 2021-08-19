معلومات جديدة حول آيفون 13 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قبل طرحه رسميا الشهر المبقل، تتواصل التسريبات الخاصة بمواصفات هاتف آيفون 13 المرتقب، ومنعها سعة تخزين ذاكرته.



وتداولت مواقع مختصة بأخبار أجهزة أبل، كان من "ناين تو فايف ماك"، مذكرة لمستثمر كان على إطلاع على نسخة الهاتف الجديد، ذكر بها.

وأشارت إلى أن شحنات تصنيع وردت إليهم في آسيا لتصنيع هاتف آيفون 13 الجديد، يتراوح بين 130 و 150 نسخة، وعلى ذلك تنبأ بأن هاتف iPhone 13 ستصنع منه كمية تمثل ما يتراوح بين 35% أو 45%٪ من إجمالي تصنيع أجهزة iPhone في الربع الثالث من العام الجاري.

كما تنبأ بأن الموعد التقريبي لطرح الهاتف، سيكون تحديدا في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر المقبل.

وتدلل المذكرة أيضا على أن هاتف آيفون 13 مرجح بشدة أن تطرح منه نسخ بسعة تخزين تصل لـ 1 تيرابايت، وهو ضعف أعلى سعة تخزين سبق وأن طرحت ضمن هواتف أبل "برو".

وونشر موقع "ترند فورس" تسريبا أظهر أن أبل ستطرح آيفون 13 وآيفون 13 برو بميزة توسيع دعم موجات mmWave 5G.

ويضيف، الهاتف سيطرح بمختلف موديلاته برقاقات السيليكون A15، على أن تكون أكثر كفاءة وهدفها تحسين الأداء والتقليل من استهلاك طاقته.

وتابع، من ميزات آيفون 13، بطارية أكبر حجما بعد توفير مساحة داخلية أوسع.

تشير التسريبات المتعلقة إلى أن آيفون 13 سيتطابق تقريبًا مع تشكيلة هواتف آيفون 12، لكن يتوقع أن يكون آيفون 13 أكثر سمكًا قليلاً، حيث من المتوقع أن يأتي بنسب الارتفاع والعرض نفسها لكن سيزيد الحجم بنسبة 0.26 مم.

وذكر تقرير آخر أن جميع طرز هواتف (آيفون 13) الأربعة ستتميز بعوامل الشكل العامة نفسها مثل الطرز السابقة، وهذا يعني أنه يمكننا توقع أربعة هواتف بثلاثة أحجام مختلفة للشاشة، وهي:

آيفون 13 يتوقع أن يشهد تصميم الكاميرات الخلفية بعض التغييرات المثيرة للاهتمام، وأن تحافظ أبل على نتوء الكاميرا في الهاتف لكنها قد تضيف طبقة من الزجاج تغطي جميع العدسات الثلاث لجعلها تبدو وكأنها كاميرا واحدة، بدلا من ثلاث عدسات منفصلة.

هواتف آيفون 13 ستأتي بأحدث معالج من الشركة، والذي يُشار إليه على الأرجح باسم معالج (A15 Bionic).

وليس من الواضح حتى الآن ما إمكانيات الطراز الجديد من هذا المعالج، لكن تسريبات أكدت على أن المعالج سيُصنع بتقنية 5 نانومتر مثل الطراز السابق، لكن التغيير سيكون في أن أبل ستعمل على تحسين الأداء، حيث سيجمع بين الأداء العالي واستهلاك طاقة محسّنة لتحسين عمر البطارية.