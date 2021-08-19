نصر الله: مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب على رأس أولوياتنا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في كلمة ألقاها نصرالله في ختام تلاوة المصرع الحسيني، حسبما أفاد موقع "ليبانون ديبايت".

وانتقد نصر الله إسرائيل قائلا إن "الصهاينة لديهم خشية كبيرة من أي دور عراقي في أي حرب كبرى"، معتبرا أنه "من الطبيعي أن نكون في المواجهة مع مشروع الهيمنة والتسلّط الأمريكي على خيرات منطقتنا"، واصفا قرار العراق بمغادرة القوّات الأمريكية للبلاد بالـ"إنجاز العظيم".

وأضاف الأمين العام لحزب الله بقوله إن "السيادة في منطقتنا يجب أن تكون لشعوبها ولدولها وكذلك خيراتها ومياهها ونفطها وأرضها، وأن مصير الاحتلال الأمريكي في سوريا هو المغادرة لتعود الأرض إلى سوريا وكذلك نفطها".

ووجه نصرالله رسالته لأعدائه وأصدقائه قائلا: "نود أن نؤكد للصديق والعدو على قوة المقاومة في لبنان وصلابتها ومتانتها وكل ما جرى لم يستطع أن يمس في تطوير قدرات المقاومة وعزمها".

وهاجم نصر الله من يحاولون تحميل حزب الله مسؤولية الإخفاق في تشكيل الحكومة اللبنانية بحجة أن الحزب لا يضغط على حلفائه، واصفا هذه الادعاءات بالكلام الذي "لا معنى له".

وعلق نصر الله على أزمة المحروقات في لبنان مؤكدا أنها أزمة مفتعلة ولو أن الدولة تدخّلت بقرار شجاع كما حصل خلال الأيام الماضية منذ بداية الأزمة لما رأينا ما وصفه بـ"طوابير الذل".

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